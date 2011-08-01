Apple macOS kullanıcıları bazen aygıtların Bluetooth adını değiştirmek isteyebilir. Örneğin; Magic Keyboard veya Magic Mouse gibi aygıtlar için tanımlanan varsayılan adı, kişisel ya da profesyonel kullanım için özelleştirilmesi mümkündür. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

Apple macOS'ta Bluetooth Aygıt Adları Nasıl Değiştirilir?

Ekranın sol üst köşesindeki "Apple" simgesine tıklayın. Açılır menüde yer alan "Sistem Ayarları" seçeneğine tıklayın. "Bluetooth" adlı bölüme giriş yapın. "Aygıtlarım" başlığı altında, bilgisayarınıza bağlı aygıtların listesini göreceksiniz. Bu aygıtların sağ tarafında yer alan ikona tıklayın. Açılan penceredeki "Ad" adlı kutucuğa, ilgili aygıtınız için özel bir adlandırma sağlayın ve "Bitti" butonuna tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Sonuç olarak, yukarıdaki adımları takip ederek macOS cihazınıza bağlı olan aygıtların Bluetooth adını kolayca özelleştirebilirsiniz.