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Word’de Yazı Kalınlaştırma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:29 - Tarih: 27 Eylül 2017 - Yorum: 0
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Wordde Yazı Kalınlaştırma Nasıl Yapılır?Microsoft‘un metin programı olan Microsoft Word ile önemli belgelerimizi ve gerektiğinde yazılarımızı yazabiliyoruz. Bu yazılar içerisinde, önemli olan sözcükleri kalınlaştırmak gerekebilmektedir. Word’de yazı kalınlaştırma bu yüzden önemlidir. Peki, bunu nasıl yapabiliriz? Elbette çok basit. Ancak biz her zaman olduğu gibi, bilmeyen ziyaretçilerimizi de düşünerek, sizlerle bunu paylaşıyor olacağız. Word’de yazı kalınlaştırmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Word’de Yazı Kalınlaştırmak

1) Öncelikle Word’ü açalım.

Wordde Yazı Kalınlaştırma Nasıl Yapılır?

2) Ardından bir metin girelim.

Wordde Yazı Kalınlaştırma Nasıl Yapılır?

3) Metni seçelim.

Wordde Yazı Kalınlaştırma Nasıl Yapılır?

4) K (Kalın) adlı butona tıklayarak kalınlaştırma yapabiliriz.

Wordde Yazı Kalınlaştırma Nasıl Yapılır?

Örnek Görünüm

Wordde Yazı Kalınlaştırma Nasıl Yapılır?

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