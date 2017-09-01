Microsoft‘un metin programı olan Microsoft Word ile önemli belgelerimizi ve gerektiğinde yazılarımızı yazabiliyoruz. Bu yazılar içerisinde, önemli olan sözcükleri kalınlaştırmak gerekebilmektedir. Word’de yazı kalınlaştırma bu yüzden önemlidir. Peki, bunu nasıl yapabiliriz? Elbette çok basit. Ancak biz her zaman olduğu gibi, bilmeyen ziyaretçilerimizi de düşünerek, sizlerle bunu paylaşıyor olacağız. Word’de yazı kalınlaştırmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Word’de Yazı Kalınlaştırmak

1) Öncelikle Word’ü açalım.

2) Ardından bir metin girelim.

3) Metni seçelim.

4) K (Kalın) adlı butona tıklayarak kalınlaştırma yapabiliriz.

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