Word ile ilgili içeriklerimize devam ediyoruz. Önceki günlerde Word’de yazı kalınlaştırma ve Word’de yazının altını çizme gibi içeriklerimizin yanı sıra, Word’de eğik yazı yazma ve Word’de yazı ortalama gibi konulara değinmiştik. Ayrıca Word’de kelime sayısı hesaplama ile ilgili de bir içerik kaleme almıştık. Şimdi ise Word’de metin rengi değiştirme nasıl yapılır, bunu öğreneceğiz. Gerektiği zaman, metinlerinizdeki bazı sözcüklerin rengini değiştirmek isteyebilirsiniz. İşte bunun yolu…
Word’de Metin Rengini Değiştirmek
1) Öncelikle Word’ü açalım.
2) Dilediğiniz metni girin.
3) İlgili metni seçin.
4) Yazı Tipi Rengi adlı butona tıklayarak renk belirleyebilirsiniz.
Örnek Görünüm
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