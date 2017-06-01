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Word’de Metin Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:13 - Tarih: 03 Ekim 2017 - Yorum: 0
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Wordde Metin Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?Word ile ilgili içeriklerimize devam ediyoruz. Önceki günlerde Word’de yazı kalınlaştırma ve Word’de yazının altını çizme gibi içeriklerimizin yanı sıra, Word’de eğik yazı yazma ve Word’de yazı ortalama gibi konulara değinmiştik. Ayrıca Word’de kelime sayısı hesaplama ile ilgili de bir içerik kaleme almıştık. Şimdi ise Word’de metin rengi değiştirme nasıl yapılır, bunu öğreneceğiz. Gerektiği zaman, metinlerinizdeki bazı sözcüklerin rengini değiştirmek isteyebilirsiniz. İşte bunun yolu…

Word’de Metin Rengini Değiştirmek

1) Öncelikle Word’ü açalım.

Wordde Metin Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Dilediğiniz metni girin.

Wordde Metin Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

3) İlgili metni seçin.

Wordde Metin Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

4) Yazı Tipi Rengi adlı butona tıklayarak renk belirleyebilirsiniz.

Wordde Metin Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Örnek Görünüm

Wordde Metin Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

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