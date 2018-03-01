Word‘de yazı yazarken, bildiğiniz gibi olası hatalı kelimelerin altı kırmızı çizgi ile çizilmektedir. Ancak bu durum, en azından benim de, dikkatimizin dağılmasını beraberinde getirebilir. Bu yüzden Word’de kırmızı çizgileri yok etmek, kaldırmak mümkündür. Böylelikle hiçbir zaman kırmızı çizgiler görünmeyecektir ve bu durum daha iyi olabilir bizler için. Aşağıdaki adımları izleyerek, Word’deki kırmızı çizgileri kaldırabilirsiniz, dilerseniz aynı bölüm ile tekrar aktive edebilirsiniz.

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Word’de Kırmızı Çizgileri Kaldırma Nasıl Yapılır?

Öncelikle ilgili metni yazın.

Yazım ve Dilbilgisi butonuna tıklayın.

Açılan penceredeki Seçenekler butonuna tıklayın.

Yazım Denetimi > Yazarken yazımı denetle kutucuğunu boş bırakın.