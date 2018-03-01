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Word’de Kırmızı Çizgileri Kaldırma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:59 - Tarih: 26 Mart 2018 - Yorum: 0
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Word'de Kırmızı Çizgileri Kaldırma Nasıl Yapılır?Word‘de yazı yazarken, bildiğiniz gibi olası hatalı kelimelerin altı kırmızı çizgi ile çizilmektedir. Ancak bu durum, en azından benim de, dikkatimizin dağılmasını beraberinde getirebilir. Bu yüzden Word’de kırmızı çizgileri yok etmek, kaldırmak mümkündür. Böylelikle hiçbir zaman kırmızı çizgiler görünmeyecektir ve bu durum daha iyi olabilir bizler için. Aşağıdaki adımları izleyerek, Word’deki kırmızı çizgileri kaldırabilirsiniz, dilerseniz aynı bölüm ile tekrar aktive edebilirsiniz.

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Word’de Kırmızı Çizgileri Kaldırma Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle ilgili metni yazın.

Word'de Kırmızı Çizgileri Kaldırma Nasıl Yapılır?

  • Yazım ve Dilbilgisi butonuna tıklayın.

Word'de Kırmızı Çizgileri Kaldırma Nasıl Yapılır?

  • Açılan penceredeki Seçenekler butonuna tıklayın.

Word'de Kırmızı Çizgileri Kaldırma Nasıl Yapılır?

  • Yazım Denetimi > Yazarken yazımı denetle kutucuğunu boş bırakın.

Word'de Kırmızı Çizgileri Kaldırma Nasıl Yapılır?

  • Tamam butonuna tıklayarak işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.
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