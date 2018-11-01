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Word 2010′da Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 21:00 - Tarih: 21 Kasım 2018 - Yorum: 0
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Word 2010'da Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma Nasıl Yapılır?Microsoft Word ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Bir önceki içeriğimizde ise Word’de sözcük sayısını öğrenmek ile ilgili yönergeleri paylaştık sizlerle. Şimdi ise Word’de yakınlaştırma ve uzaklaştırma nasıl yapılır, bu konuyu öğreniyor olacağız. İnsanlık hâli, bazı metinleri rahat okuyamayabilirsiniz. Bu yüzden yakınlaştırmanız gerekebilir. Ek olarak, uzaklaştırmak da gerekebilir zaman zaman. Bunları yapabilmek için hemen aşağıdaki adımları izleyiniz.

AYRICA: Word 2010′da Yazının Arka Planını Renklendirmek

Word 2010′da Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle ilgili Word dosyamızı açalım.
  • Sağ alttaki ölçeklendirme skalasını dilediğiniz gibi değiştirin.

Word 2010'da Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma Nasıl Yapılır?

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