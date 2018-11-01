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Fatih Özel Kolej

Word 2010′da Sözcük Sayısını Öğrenmek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:24 - Tarih: 21 Kasım 2018 - Yorum: 0
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Word 2010'da Sözcük Sayısını ÖğrenmekMicrosoft Word ile ilgili derslerimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz içeriklerimizde yazıya gölge efekti vermek ve yazının arka planını renklendirmek konusunda bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise, Word’de sözcük sayısını öğrenmek hk. bilgi veriyor olacağız. Yazdığınız yazının detaylarını merak edebilirsiniz. Bu yüzden sözcük sayısı ve benzeri tüm detayları öğrenmek hakkınız. Word’de sözcük sayısını öğrenmek için aşağıdaki adımları izleyebilmektesiniz.

AYRICA: Word’de Yazı Ortalama Nasıl Yapılır?

Word 2010′da Sözcük Sayısını Öğrenmek

  • Word dosyamızı açalım ve yazımızı yazalım.

Word 2010'da Sözcük Sayısını Öğrenmek

  • Sol alt köşedeki Sözcük bağlantısına tıklayalım.

Word 2010'da Sözcük Sayısını Öğrenmek

  • Karşınıza tüm veriler işte bu şekilde çıkacaktır.

Word 2010'da Sözcük Sayısını Öğrenmek

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