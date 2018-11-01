Microsoft Word ile ilgili derslerimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz içeriklerimizde yazıya gölge efekti vermek ve yazının arka planını renklendirmek konusunda bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise, Word’de sözcük sayısını öğrenmek hk. bilgi veriyor olacağız. Yazdığınız yazının detaylarını merak edebilirsiniz. Bu yüzden sözcük sayısı ve benzeri tüm detayları öğrenmek hakkınız. Word’de sözcük sayısını öğrenmek için aşağıdaki adımları izleyebilmektesiniz.

AYRICA: Word’de Yazı Ortalama Nasıl Yapılır?

Word 2010′da Sözcük Sayısını Öğrenmek

Word dosyamızı açalım ve yazımızı yazalım.

Sol alt köşedeki Sözcük bağlantısına tıklayalım.