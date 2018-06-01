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Windows 10′u Hızlandırmak için Harika Bir Yol

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:58 - Tarih: 22 Haziran 2018 - Yorum: 0
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Windows 10'u Hızlandırmak için Harika Bir YolWindows 10‘un en güncel sürümü kesinlikle harika denilebilir. En azından benim için stabil olarak çalıştığını dile getirebilirim. Ancak çok fazla görsel efekt olduğu için, bu durum kaynak kullanımını artırabilir. Dolayısı ile Windows 10′da görsel efektleri kapatmak doğru bir tercih. En azından benim için fark eden bir şey olmadığından, ben kapatmayı uygun buldum. Peki, bunu nasıl yaptım? Aşağıdaki adımları izleyerek Windows 10′u hızlandırmak için görsel efektleri kapatmayı öğrenebilirsiniz. Belki biraz görsel efektsiz tuhaf gelebilir ancak performans artacaktır.

AYRICA: Windows 10′daki Yüzeylerde Tema Rengini Göstermek

Windows 10′u Hızlandırmak için Harika Bir Yol

  • Öncelikle arama bölümüne gelin.

Windows 10'u Hızlandırmak için Harika Bir Yol

  • Arama kutucuğuna sysdm.cpl yazın ve ilerleyin.

Windows 10'u Hızlandırmak için Harika Bir Yol

  • Gelişmiş > Performans > Ayarlar… sekmesine tıklayın.

Windows 10'u Hızlandırmak için Harika Bir Yol

  • Seçenekleri aşağıdaki gibi yapılandırın ve kayıt edin. Hepsi bu…

Windows 10'u Hızlandırmak için Harika Bir Yol

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