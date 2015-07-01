Windows 10‘da birçok kişinin de bildiği üzere güncellemeler otomatik olarak kontrol edilmekte ve yüklenmektedir. Ancak bu süreç içerisinde İnternet bazında yavaşlık hissedilmesi ise olası bir durum. Maalesef bu esnada yaşanan yavaşlık zaman zaman büyük boyutlara ulaşabilmektedir. Bu yüzden dilerseniz Windows 10′daki güncellemeleri tamamen kapatabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır.

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Windows 10′da Güncellemeler Nasıl Kapatılır?