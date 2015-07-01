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Windows 10′da Otomatik Güncellemeleri Kapatalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:45 - Tarih: 06 Şubat 2017 - Yorum: 0
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Windows 10da Otomatik Güncellemeleri KapatalımWindows 10‘da birçok kişinin de bildiği üzere güncellemeler otomatik olarak kontrol edilmekte ve yüklenmektedir. Ancak bu süreç içerisinde İnternet bazında yavaşlık hissedilmesi ise olası bir durum. Maalesef bu esnada yaşanan yavaşlık zaman zaman büyük boyutlara ulaşabilmektedir. Bu yüzden dilerseniz Windows 10′daki güncellemeleri tamamen kapatabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır.

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Windows 10da Otomatik Güncellemeleri Kapatalım

Windows 10′da Güncellemeler Nasıl Kapatılır?

  • Başlat menüsünde sağ tıklayın.
  • Çalıştır sekmesine tıklayın ve “services.msc” yazarak ilerleyin.
  • Açılan seçeneklerdeki Windows Update‘i bulun.
  • Windows Update’te sağ tıklayarak, Durdur sekmesine basın.
  • Windows Update’te tekrar sağ tıklayın ve Özellikler‘e tıklayın.
  • Başlangıç türü adlı açılır menüden Devre Dışı‘nı seçin.
  • Önce Uygula, sonra da Tamam’a tıklayarak işlemleri bitirebilirsiniz.
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