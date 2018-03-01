Masaüstünü daha sade bir şekle sokmak gerçekten farklı bir hava katıyor. Bunun için geçtiğimiz günlerde RocketDock adlı bir uygulama paylaşmıştım sizlerle. Şimdi ise izin verirseniz, Windows 10′da masaüstü simgelerinin adlarını silmeyi öğreniyor olacağız. Böylelikle masaüstünde sadece simgeler kalacak ve böylece daha minimal bir görünüm elde edeceğiz. Dilediğiniz klasöre gelin ve yeniden adlandırma yapın. Aşağıdaki kısayol ile göreceksiniz ki klasör adı silinmiş olacak.

Windows 10′da Masaüstü Simgelerinin Adlarını Silmek

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