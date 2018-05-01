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Windows 10′da Koyu (Siyah) Tema Nasıl Kullanılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:08 - Tarih: 03 Mayıs 2018 - Yorum: 0
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Windows 10'da Koyu (Siyah) Tema Nasıl Kullanılır?Windows 10 kesinlikle diğer versiyonlara göre birçok yeniliği içerisinde barındırıyor. Windows 10 ile ilgili olarak da zaten birçok içerik kaleme aldık ve almaya da devam ediyoruz. Şimdi ise, Windows 10′da koyu (siyah) tema nasıl aktive edilir, bunu öğreniyor olacağız. Böylelikle ayarlar bölümünde v.b. siyah tema aktif olacaktır. Açık tema kullananlar arzu eder ise, siyah temaya geçiş yapabilirler. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Umarım faydalı bir anlatım olacaktır.

AYRICA: Windows 10′da Masaüstü Simgelerinin Adlarını Silmek

Windows 10′da Koyu (Siyah) Tema Nasıl Kullanılır?

  • Masaüstünde sağ tıklayın.

Windows 10'da Koyu (Siyah) Tema Nasıl Kullanılır?

  • Kişiselleştir sekmesine tıklayın.

Windows 10'da Koyu (Siyah) Tema Nasıl Kullanılır?

  • Renkler adlı bölüme giriş yapın.

Windows 10'da Koyu (Siyah) Tema Nasıl Kullanılır?

  • Varsayılan uygulama modunuzu seçin kısmına gelin.

Windows 10'da Koyu (Siyah) Tema Nasıl Kullanılır?

  • Koyu adlı seçeneği onaylayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Windows 10'da Koyu (Siyah) Tema Nasıl Kullanılır?

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