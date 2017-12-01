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Windows 10′da Güncelleme Kaldırma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:57 - Tarih: 31 Aralık 2017 - Yorum: 0
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Windows 10'da Güncelleme Kaldırma Nasıl Yapılır?Windows 10‘u daha sağlıklı kullanabilmek adına mevcut güncellemeleri denetlemek oldukça önem arz ediyor. Ancak bazı güncellemeler, kullandığınız programlar ile olasılıkla uyumsuzluk yaratabilir. Bu yüzden bu gibi sorunlardan geri dönmek için güncelleme kaldırma işlemini uygulamanız gerekebilmektedir. Peki, bu işlemi nasıl yapabilirsiniz? Aşağıdaki adımları izleyerek, Windows 10′da güncelleme kaldırma yönünde bilgi edinebilir, gerekiyorsa uygulayabilirsiniz.

AYRICA: Windows 10′da Varsayılan Uygulamaları Değiştirelim

Windows 10′da Güncelleme Kaldırma Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle başlat menüsüne tıklayın.

Windows 10'da Güncelleme Kaldırma Nasıl Yapılır?

  • Ayarlar butonuna tıklayın.

Windows 10'da Güncelleme Kaldırma Nasıl Yapılır?

  • Güncelleştirme ve Güvenlik bölümüne giriş yapın.

Windows 10'da Güncelleme Kaldırma Nasıl Yapılır?

  • Yüklenmiş güncelleştirme geçmişini görüntüleyin bağlantısına tıklayın.

Windows 10'da Güncelleme Kaldırma Nasıl Yapılır?

  • Açılan sayfadaki Güncelleştirmeleri kaldır bağlantısına tıklayın.

Windows 10'da Güncelleme Kaldırma Nasıl Yapılır?

  • Açılan sayfa ile dilediğiniz yüklü güncellemeleri kaldırabilmektesiniz.

Windows 10'da Güncelleme Kaldırma Nasıl Yapılır?

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