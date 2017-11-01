Güvenliğimiz için giriş formlarını doldururken klavye ile girmek yerine şifrelerimizi, ekran klavyesi kullanmak yerinde bir tercih olacaktır. Dolayısı ile bu gibi durumlar için “ekran klavyesi” özelliğini kullanmak elzem oluyor. Windows‘un çoğu sürümünde de ekran klavyesi uygulaması bulunmaktadır. Aşağıdaki adımları uygulayarak, sizler de ekran klavyesini açmayı düşünebilir, arzu ederseniz başlangıç ekranına sabitleyerek, daha hızlı ulaşım imkânı da sağlayabilirsiniz.

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Windows 10′da Ekran Klavyesi Açma Nasıl Yapılır?

Arama kısmına gelin.

Ekran Klavyesi aramasını yapın.

Uygulamalar başlığı altındaki Ekran Klavyesi’ne tıklayın.