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Windows 10′da Ekran Klavyesi Açma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:12 - Tarih: 23 Kasım 2017 - Yorum: 0
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Windows 10'da Ekran Klavyesi Açma Nasıl Yapılır?Güvenliğimiz için giriş formlarını doldururken klavye ile girmek yerine şifrelerimizi, ekran klavyesi kullanmak yerinde bir tercih olacaktır. Dolayısı ile bu gibi durumlar için “ekran klavyesi” özelliğini kullanmak elzem oluyor. Windows‘un çoğu sürümünde de ekran klavyesi uygulaması bulunmaktadır. Aşağıdaki adımları uygulayarak, sizler de ekran klavyesini açmayı düşünebilir, arzu ederseniz başlangıç ekranına sabitleyerek, daha hızlı ulaşım imkânı da sağlayabilirsiniz.

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Windows 10′da Ekran Klavyesi Açma Nasıl Yapılır?

  • Arama kısmına gelin.

Windows 10'da Ekran Klavyesi Açma Nasıl Yapılır?

  • Ekran Klavyesi aramasını yapın.

Windows 10'da Ekran Klavyesi Açma Nasıl Yapılır?

  • Uygulamalar başlığı altındaki Ekran Klavyesi’ne tıklayın.

Windows 10'da Ekran Klavyesi Açma Nasıl Yapılır?

  • Böylelikle ekran klavyesini kullanmaya başlayabilmektesiniz.

Windows 10'da Ekran Klavyesi Açma Nasıl Yapılır?

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