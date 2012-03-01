Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 6.848 yazıda 7.468 yorum var.
Tavsiye: Narecza Twitter Sayfası // Narecza Tumblr Sayfası Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Windows 10′da Ağ Unutma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:43 - Tarih: 13 Mart 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Windows 10da Ağ Unutma Nasıl Yapılır?Zaman zaman Wi-Fi bazında çıkan olası problemleri gidermek için çözüm önerileri dile getirilebiliyor. Bu gibi problemleri gidermek için, yapılması gereken birçok şey olabilir. Wi-Fi ağını tamamen unutmak ve ardından tekrar giriş yapmak da bir çözüm önerisidir. Windows 7 için ağ unutmak ile ilgili bir içerik paylaşmıştık. Şimdi ise, Windows 10′da ağ unutmanın nasıl yapılabileceğini öğreniyor olacağız. Bilmeyen ziyaretçilerimiz için faydalı bir anlatım olmasını temenni ediyoruz.

AYRICA: Windows 10′da Görev Çubuğunu Gizleyelim

Windows 10′da Ağ Unutma İşlemi

  • Ağ ayarları bağlantısına tıklayın.

Windows 10da Ağ Unutma Nasıl Yapılır?

  • Bilinen ağları yönet’e tıklayın.

Windows 10da Ağ Unutma Nasıl Yapılır?

  • Ağınıza tıklayın ve Unut butonuna tıklayın.

Windows 10da Ağ Unutma Nasıl Yapılır?

Böylelikle, tekrar şifrenizi girerek Wi-Fi’de oturum açabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri