Zaman zaman Wi-Fi bazında çıkan olası problemleri gidermek için çözüm önerileri dile getirilebiliyor. Bu gibi problemleri gidermek için, yapılması gereken birçok şey olabilir. Wi-Fi ağını tamamen unutmak ve ardından tekrar giriş yapmak da bir çözüm önerisidir. Windows 7 için ağ unutmak ile ilgili bir içerik paylaşmıştık. Şimdi ise, Windows 10′da ağ unutmanın nasıl yapılabileceğini öğreniyor olacağız. Bilmeyen ziyaretçilerimiz için faydalı bir anlatım olmasını temenni ediyoruz.
AYRICA: Windows 10′da Görev Çubuğunu Gizleyelim
Windows 10′da Ağ Unutma İşlemi
- Ağ ayarları bağlantısına tıklayın.
- Bilinen ağları yönet’e tıklayın.
- Ağınıza tıklayın ve Unut butonuna tıklayın.
Böylelikle, tekrar şifrenizi girerek Wi-Fi’de oturum açabilirsiniz.
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