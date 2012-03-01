Zaman zaman Wi-Fi bazında çıkan olası problemleri gidermek için çözüm önerileri dile getirilebiliyor. Bu gibi problemleri gidermek için, yapılması gereken birçok şey olabilir. Wi-Fi ağını tamamen unutmak ve ardından tekrar giriş yapmak da bir çözüm önerisidir. Windows 7 için ağ unutmak ile ilgili bir içerik paylaşmıştık. Şimdi ise, Windows 10′da ağ unutmanın nasıl yapılabileceğini öğreniyor olacağız. Bilmeyen ziyaretçilerimiz için faydalı bir anlatım olmasını temenni ediyoruz.

AYRICA: Windows 10′da Görev Çubuğunu Gizleyelim

Windows 10′da Ağ Unutma İşlemi

Ağ ayarları bağlantısına tıklayın.

Bilinen ağları yönet’e tıklayın.

Ağınıza tıklayın ve Unut butonuna tıklayın.

Böylelikle, tekrar şifrenizi girerek Wi-Fi’de oturum açabilirsiniz.