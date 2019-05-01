Windows 10'da güç seçenekleri içerisinde Yüksek Performans seçeneğinin olmadığını fark etmiş olabilirsiniz. Bunun sebebi, Microsoft'un son güncellemelerde bu seçeneği kaldırmış olmasıdır. Ancak tamamen devre dışı da bırakılmadı.

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Windows 10 Yüksek Performans Yok Sorunu ve Çözümü

Bilgisayarınızı Dengeli seçeneğinde de kullabileceğiniz gibi, Windows 10'da yüksek performans seçeneğini seçebilmeniz elbette mümkündür. Bunun için Pil simgesinde iken sağ tıklayın ve Windows Mobility Center sekmesine tıklayın. Pil Durumu bölümündeki açılır menüden Yüksek performans seçeneğini seçin. Yapmanız gereken farklı bir işlem ise bulunmamaktadır.

SONUÇ: Bu içeriğimizde, Windows 10 yüksek performans açma konusunda bilgiler verdik. Bu seçenek, fazla enerji tüketebilir. Bunu bilmenizi isteriz. Ancak bilgisayarınızı tam performansta kullanmak için de bu özelliği aktive edebilirsiniz elbette. Bu tercih tarafınıza ait olacaktır.