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Windows 10 Görev Çubuğundaki Etiketleri Gizlemek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:10 - Tarih: 07 Ağustos 2019 - Yorum: 0

Windows 10 Görev Çubuğundaki Etiketleri GizlemekWindows 10 ile birlikte birçok özellik daha da özelleştirilebilir bir hâle geldi. Yani birçok detay ve ayar mevcut. Örneğin, görev çubuğundaki düğmelerin etiketlerini (isimlerini) gizlemek isteyebilirsiniz. Bunun için görev çubuğunda iken sağ tıklayın ve Görev çubuğu ayarları adlı bölüme giriş yapın. Bu sayfada yer alan Görev çubuğu düğmelerini birleştir adlı açılır menüden Her zaman, etiketleri gizle seçeneğini onaylamanız yeterli olacaktır. Bu şekilde görev çubuğundaki düğmelerin isimleri görüntülenmeyecektir.

AYRICA: Windows 10 Görev Çubuğundaki Kişiler Simgesini Gizlemek

Windows 10 Görev Çubuğundaki Etiketleri Gizlemek

Windows 10 Görev Çubuğundaki Etiketleri Gizlemek

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