Geçmiş senelerde Windows 7'de fare hızı ayarlamak için bir içerik paylaşmıştık siz değerli ziyaretçilerimiz ile... Şimdi ise Windows 10 fare hızı değiştirmek hakkında bir yazı yazıyor olacağız. Böylelikle, fare hızını dilediğiniz gibi ayarlayabilir, eğer yavaş geliyor ise, mevcut değeri daha da artırabilirsiniz. Bu tercih, sizin kullanım alışkanlığınıza göre değişecektir. Gelelim, nasıl olacağına...

Windows 10 Fare Hızı Ayarlama Nasıl Yapılır?

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Öncelikle Başlat menüsünde iken sağ tıklayın. Ara adlı sekmeye tıkladıktan sonra ise "Fare" yazarak, karşınıza çıkan Fare ayarlarınızı değiştirin seçeneğine tıklayın. Son olarak da açılan sayfadaki yan menüde yer alan Ek fare seçenekleri bağlantısına tıklayıp, İşaretçi Seçenekleri sekmesine gelin. Hareket başlığı altında yer alan "İşaretçi hızını seçin" adlı seçim skalasından, dilediğiniz fare hızı miktarını belirleyebilirsiniz.

Bu içeriğimizde, Windows 10'da fare hızını değiştirmek ile ilgili adımları işledik. İlgili görselde yer aldığı gibi, sizin ayarlarınız için geçerli olması adına, İşaretçi hassasiyetini artır seçeneğini de onaylamanızı tavsiye ederiz.