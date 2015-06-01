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Tumblr’da Yeni Blog Oluşturma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:23 - Tarih: 16 Şubat 2017 - Yorum: 0
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Tumblrda Yeni Blog Oluşturma Nasıl Yapılır?Tumblr ücretsiz kullanımı ile birlikte sunduğu özellikleriyle de oldukça göz dolduran bir plâtform. Ayrıca ana blogunuza ek olarak, birden fazla blog oluşturabilme imkânınız da kesinlikle mevcut. Peki Tumblr’da yeni bir blogu nasıl oluşturabileceğinizi biliyor musunuz? Böylelikle, her yeni blog için hesap oluşturmanıza gerek kalmıyor. Bu oldukça kolay işlemi aşağıdaki adımları izleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Umarız bilmeyenler için de faydalı bir anlatım olacaktır.

AYRICA: Tumblr’dan Oldukça Kaliteli Backlink Alalım

Tumblr’da Yeni Bir Blog Oluşturalım

  • Tumblr‘a giriş yapın.
  • Hesap bölümüne tıklayın.

Tumblrda Yeni Blog Oluşturma Nasıl Yapılır?

  • Tumblrs karşısında yer alan +Yeni bağlantısına tıklayın.

Tumblrda Yeni Blog Oluşturma Nasıl Yapılır?

  • Blog başlığınızı ve URL’sini girin.

Tumblrda Yeni Blog Oluşturma Nasıl Yapılır?

  • Blog oluştur butonu ile yeni bir blog oluşturabilirsiniz.

Tumblrda Yeni Blog Oluşturma Nasıl Yapılır?

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