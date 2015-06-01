Tumblr ücretsiz kullanımı ile birlikte sunduğu özellikleriyle de oldukça göz dolduran bir plâtform. Ayrıca ana blogunuza ek olarak, birden fazla blog oluşturabilme imkânınız da kesinlikle mevcut. Peki Tumblr’da yeni bir blogu nasıl oluşturabileceğinizi biliyor musunuz? Böylelikle, her yeni blog için hesap oluşturmanıza gerek kalmıyor. Bu oldukça kolay işlemi aşağıdaki adımları izleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Umarız bilmeyenler için de faydalı bir anlatım olacaktır.

AYRICA: Tumblr’dan Oldukça Kaliteli Backlink Alalım

Tumblr’da Yeni Bir Blog Oluşturalım

Tumblr‘a giriş yapın.

Hesap bölümüne tıklayın.

Tumblrs karşısında yer alan +Yeni bağlantısına tıklayın.

Blog başlığınızı ve URL’sini girin.