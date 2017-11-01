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Tumblr Güvenli Mod Nedir? Nasıl Açılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:11 - Tarih: 14 Kasım 2017 - Yorum: 0
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Tumblr Güvenli Mod Nedir? Nasıl Açılır?Tumblr bir blog servisi olarak oldukça iyi bir plâtform. Hem de ücretsiz. Ancak maalesef ki içerisinde hassas (uygun olmayabilecek) içerikler de barındırmaktadır. Dolayısı ile bu yüzden Güvenli Mod özelliği de bulunmaktadır. Yani dilerseniz, hassas içerikleri görmek istemeyebilirsiniz. Panonuzda veya aramalarda hassas içerikleri görüntülemek istemiyorsanız, Güvenli Mod seçeneğini aktive edebilirsiniz. Böylelikle uygun olmayabilecek içerikleri görmeyeceksiniz.

AYRICA: Tumblr’da Yeni Blog Oluşturma Nasıl Yapılır?

Tumblr Güvenli Mod Nedir? Nasıl Açılır?

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

2) Ayarlar sekmesine tıklayın.

3) Güvenli Mod seçeneğini açın.

Tumblr Güvenli Mod Nedir? Nasıl Açılır?

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