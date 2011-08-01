Spotify ile ilgili içeriklerimize devam ediyoruz. Bugün ise, Spotify tekrar çalma özelliğinin nasıl kullanıldığını öğrenelim. Sevdiğiniz bir müziği, tekrar tekrar çalmak, bir nevi döngüye sokmak isteyebilirsiniz. Bunun için ise, player üzerindeki ilgili ikona iki kere üst üste tıklamanız yeterli olacaktır. Bu şekilde, ilgili şarkı bitince tekrar çalmaya başlayacaktır. İlgili bölüme ait görsel ise hemen aşağıda yer almakta olup, Spotify kullanıcıları için faydalı bir ipucu olmasını diliyoruz.

AYRICA: Spotify'da Silinen Çalma Listesini Geri Getirelim

Spotify Tekrar Çalma Nasıl Yapılır?