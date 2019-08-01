Plesk Onyx ile ilgili ipuçlarını aktardığımız yazı dizisine devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz gibi veritabanı kontrolünü phpMyAdmin ile kolaylıkla yapabiliyoruz. Bu yüzden phpMyAdmin sürümünün güncel olması hem güvenlik hem de daha stabil bir deneyim için faydalı olacaktır.

Peki, Plesk'te phpMyAdmin sürümü öğrenme nasıl yapılır, bunu biliyor muydunuz? Dilerseniz, Plesk Onyx ile phpMyAdmin sürümü öğrenmek nasıl oluyor, ilgili adımları birlikte inceleyerek öğrenelim.

AYRICA: phpMyAdmin ile Veritabanı Yedek Alma Nasıl Yapılır?

Plesk Onyx phpMyAdmin Sürümü Öğrenme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Tools & Settings sekmesine tıklayın.

2) Server Components bağlantısına tıklayalım.

3) Listedeki phpmyadmin karşısında sürüm numarası yazmaktadır.