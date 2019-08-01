Plesk Onyx kullanarak herhangi bir şekilde SSH'ye bağlanmadan, direkt PHP sürümü değiştirmek mümkündür. Yani kullandığınız yazılım ile uyumlu ise, yüksek bir PHP sürümü belirlemeniz, daha çok performans almanızı ve hızlı bir internet sitesine sahip olmanızı sağlayabilir. Ancak bunun için kullandığınız yazılımın ve temanın, ilgili PHP sürümü ile uyumlu olduğundan emin olmalısınız. Plesk'te PHP sürümü değiştirmek için ise, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

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Plesk Onyx PHP Sürümü Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Plesk Onyx'e giriş yapıyoruz.

2) Domains sekmesine tıklayalım.

3) Alan adınıza tıklayın ve ilerleyin.

4) PHP Settings bağlantısına tıklayın.

5) PHP version adlı açılır menüden dilediğiniz mevcut sürümü seçin.