Plesk Onyx ile ilgili ipuçlarını aktardığımız içeriklerimize devam ediyoruz. Bugün, Plesk'te FTP kullanıcı adı değiştirme nasıl oluyor, bunu öğreneceğiz. Plesk Onyx ile birçok şey daha da kolay. Bu bağlamda, güvenliğiniz için FTP kullanıcı adınızı zor ve karmaşık kelimelerden belirlemeniz çok daha sağlıklı olacaktır. Bunun için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Böylelikle sitenize ait FTP kullanıcı adını değiştirmiş olacaksınız.

AYRICA: Plesk Onyx Admin Şifresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Plesk Onyx FTP Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Plesk Onyx'e giriş yapın.

2) Ardından sol menüdeki Domains sekmesine tıklayın.

3) Alan adınıza tıklayarak, ilerlemeye devam edin.

4) Web Hosting Access bölümüne giriş yapın.

5) System user başlığı altındaki "Username" kutucuğuna yeni FTP kullanıcı adını girin. En alttaki OK butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.