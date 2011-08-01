FastCGI ile ilgili buraya birçok şey yazabiliriz. Ancak en kısa tabir ile FastCGI, PHP bazlı uygulamaların daha hızlı işlenmesini sağlayan bir sistemdir. Ancak bu durum, sunucunuzdaki RAM kullanımını artırabilir, CPU kullanımı azalsa bile, RAM miktarınız az ise, bu açıdan problem yaratabilir. Eğer ki siteniz yavaş ise, elbette FastCGI denemek mümkündür. Plesk Obsidian'da FastCGI aktive etmek de çok kolaydır. Eğer bu konuda detaylı bilginiz yok ise, gerekliliğini net anlamak adına, hosting firmanız ile kontak kurmanız tavsiye edilebilmektedir. Plesk'te FastCGI açmak için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Plesk Obsidian'da Site Yedekleme Nasıl Yapılır?

Plesk Obsidian'da FastCGI Kullanımı Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Domains sekmesine tıklayın.

2) İlgili alan adınıza ait bağlantıya tıklayın.

3) PHP Settings adlı butona tıklıyoruz.

4) PHP support adlı bölümdeki açılır münüden FastCGI application'u seçiyoruz.

5) İşlemleri kayıt ederek, kullanıma başlayabilirsiniz.

NOT: WordPress altyapısına sahip bir web sitesini hızlandırmak için, FastCGI kullanmayı düşünebilirsiniz. Bu durum, olasılıkla sitenizde teknik bir soruna yol açmaz. Ancak eğer ki RAM miktarını oldukça yoğun kullandığını fark ederseniz, tekrar FPM application'a geri dönebilirsiniz.