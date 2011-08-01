Günümüzdeki çocuklar PlayStation'ın hep yeni versiyonlarını bilirler. Ancak geçmişte bizler PlayStation'ın ne denli gelişim sağladığını görmüştük. YouTube'daki bir kanal da PlayStation'ın hikâyesini konu edinen bir video kaydetmiş durumda. Video ile birlikte 1994 senesinden bu yana geliştirilen ürünleri ve örnek olması açısından oyunları görüyoruz. Gerçekten de kesinlikle başarılı bir video olduğu bir gerçek. Biraz nostalji yaşamak istiyorsanız, aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.
PlayStation'ın Ne Kadar Geliştiğine İnanamayacaksınız (Video)
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:56 - Tarih: 02 Ekim 2019 - Yorum: 0
ÖNERİLEN BAĞLANTILAR1. Blogger Dersleri
2. WordPress Dersleri
3. Photoshop Püf Noktaları
4. Telefon Sorunları ve Çözümleri
- Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL ile Çekilen Fotoğraflar
- PlayStation'ın Ne Kadar Geliştiğine İnanamayacaksınız (Video)
- 2019 Range Rover Evoque, Euro NCAP Çarpışma Testinde (Video)
- Ücretsiz Android Oyunları: Banana Kong Blast
- Huawei Mate 10 Pro ve Galaxy Note 8 Kamera Karşılaştırması (Video)
- Google Chrome'da Önbellekleme Kapatmak (2019)
- Opera Mini İndir (Alternatif Bir Mobil İnternet Tarayıcısı)
- FileZilla İndir (Ücretsiz ve Tamamen Türkçe FTP Programı)
- Bill Gates'in Magnus Carlsen ile Satranç Oynaması (Video)
- Blogger Tema Sıkıştırma Nasıl Yapılır? Öğrenelim!
Yorum bulunmamaktadır.