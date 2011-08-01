PlayStation'ın Ne Kadar Geliştiğine İnanamayacaksınız (Video)

Günümüzdeki çocuklar PlayStation'ın hep yeni versiyonlarını bilirler. Ancak geçmişte bizler PlayStation'ın ne denli gelişim sağladığını görmüştük. YouTube'daki bir kanal da PlayStation'ın hikâyesini konu edinen bir video kaydetmiş durumda. Video ile birlikte 1994 senesinden bu yana geliştirilen ürünleri ve örnek olması açısından oyunları görüyoruz. Gerçekten de kesinlikle başarılı bir video olduğu bir gerçek. Biraz nostalji yaşamak istiyorsanız, aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

PlayStation'ın Hikâyesi (Video)