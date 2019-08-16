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phpMyAdmin ile Veritabanı Yedek Alma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:16 - Tarih: 16 Ağustos 2019 - Yorum: 5

phpMyAdmin ile Veritabanı Yedek Alma Nasıl Yapılır?phpMyAdmin kullanarak veritabanımızı yönetebiliyoruz. Bu yüzden olası bir hata durumunda, direkt yedek veritabanı yüklemek çok faydalı olabilir. Bu bağlamda, phpMyAdmin veritabanı yedek almak çok önemlidir. Plesk Onyx'te veritabanı yedeği almak için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir. Bu şekilde veritabanı full yedek alarak, bilgisayarınıza indirebilir, herhangi bir problem durumunda tekrar phpMyAdmin kullanarak geri yükleyebilirsiniz. Veritabanı yedeklemek için ilgili adımları paylaşalım.

AYRICA: Plesk Onyx FTP Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

phpMyAdmin ile Veritabanı Yedek Alma Nasıl Yapılır?

1) Domains sekmesine tıklayın.

2) Alan adınıza tıklayın ve ilerleyin.

3) Sağdaki Databases bağlantısına tıklayın.

phpMyAdmin ile Veritabanı Yedek Alma Nasıl Yapılır?

4) phpMyAdmin butonuna tıklayın.

phpMyAdmin ile Veritabanı Yedek Alma Nasıl Yapılır?

5) Açılan sayfadaki Dışa aktar sekmesine tıklayın.

phpMyAdmin ile Veritabanı Yedek Alma Nasıl Yapılır?

6) Git butonu ile bilgisayarınıza veritabanı yedeğini indirebilirsiniz.

phpMyAdmin ile Veritabanı Yedek Alma Nasıl Yapılır?

  1. Teşekkürler paylaşım için, başarılarınızın devamını dilerim..

    R10 K.adı - mertkilic0111

    • Alper75
    • 16 Ağustos 2019, 21:17

    Paylaşım için teşekkürler. En kısa zamanda gelişmenin dileğiyle.

    R10- Alper75

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