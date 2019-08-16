phpMyAdmin kullanarak veritabanımızı yönetebiliyoruz. Bu yüzden olası bir hata durumunda, direkt yedek veritabanı yüklemek çok faydalı olabilir. Bu bağlamda, phpMyAdmin veritabanı yedek almak çok önemlidir. Plesk Onyx'te veritabanı yedeği almak için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir. Bu şekilde veritabanı full yedek alarak, bilgisayarınıza indirebilir, herhangi bir problem durumunda tekrar phpMyAdmin kullanarak geri yükleyebilirsiniz. Veritabanı yedeklemek için ilgili adımları paylaşalım.

AYRICA: Plesk Onyx FTP Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

phpMyAdmin ile Veritabanı Yedek Alma Nasıl Yapılır?

1) Domains sekmesine tıklayın.

2) Alan adınıza tıklayın ve ilerleyin.

3) Sağdaki Databases bağlantısına tıklayın.

4) phpMyAdmin butonuna tıklayın.

5) Açılan sayfadaki Dışa aktar sekmesine tıklayın.

6) Git butonu ile bilgisayarınıza veritabanı yedeğini indirebilirsiniz.