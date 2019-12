Netflix'e "İzlemeye Devam Et" Listesinden Kaldırma Ayarı Geliyor

Netflix, küçük ama etkili bir özelliği platforma ekleme üzerine çalışıyor. Bilindiği gibi "izlemeye devam et" özelliği, izlenilen içeriklere kaldığınız yerden devam edilebilmesi adına oldukça faydalı oluyor. Ancak bazı durumlarda da izlemeye devam etmek istenmediğinde sıkıcı olabiliyor. Bu nedenle de kullanıcılar, internet üzerinden "Netflix izlemeye devam et kaldırma" ya da silme gibi aramalar yapabiliyor.

Şu an için bu içerikleri kaldırmak sadece masaüstü sürümünden hesabınızın 'İzleme Etkinliği' menüsünden yapılabiliyor. Ancak yapılan çalışmalar ile her sürümde basit bir şekilde izlemeye devam et içeriği rahatça kaldırılabilecek.

Netflix "İzlemeye Devam Et" Listesinden Kaldırma

Yukarıdaki görseldeki gibi platforma 'Remove From Row' seçeneği geliyor. Menü kısmından doğrudan ulaşılabilen bu buton ile söz konusu içerik, 'izlemeye devam et' bölümünden basitçe kaldırılabilecek.

Şimdilik test aşamasında olan özellik, sorunsuz test sürecinden sonra tüm kullanıcılar için erişilebilir olacak. Peki, siz Netflix’in bu özelliğini nasıl buldunuz?