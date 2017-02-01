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Microsoft Edge’de İnternet Geçmişini Silelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 09:45 - Tarih: 11 Şubat 2017 - Yorum: 0
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Microsoft Edgede İnternet Geçmişini SilelimGeçtiğimiz içeriklerimizde Microsoft Edge’de giriş sayfası düğmesi eklemek ve Microsoft Edge’de tema rengini değiştirmek ile ilgili adımları incelemiştik. Şimdi ise Microsoft Edge‘de nasıl tarayıcı geçmişini tamamen silebileceğimizi öğreniyor olacağız. Böylelikle, dilediğiniz zaman internet geçmişinizi komple temizleyebileceksiniz. Aşağıda yer alan adımlar doğrultusunda bu işlemi oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Hemen yönergelere geçiyoruz.

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Microsoft Edge’de Tarayıcı Geçmişi Nasıl Temizlenir?

  • Öncelikle tarayıcıyı açın.

Microsoft Edgede İnternet Geçmişini Silelim

  • Daha fazla butonuna tıklayın.

Microsoft Edgede İnternet Geçmişini Silelim

  • Ayarlar sekmesine tıklayın.

Microsoft Edgede İnternet Geçmişini Silelim

  • “Temizlenecek öğeleri seç” butonuna tıklayın.

Microsoft Edgede İnternet Geçmişini Silelim

  • Silinecek ögeleri seçin ve Temizle butonuna tıklayın.

Microsoft Edgede İnternet Geçmişini Silelim

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