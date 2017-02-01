Geçtiğimiz içeriklerimizde Microsoft Edge’de giriş sayfası düğmesi eklemek ve Microsoft Edge’de tema rengini değiştirmek ile ilgili adımları incelemiştik. Şimdi ise Microsoft Edge‘de nasıl tarayıcı geçmişini tamamen silebileceğimizi öğreniyor olacağız. Böylelikle, dilediğiniz zaman internet geçmişinizi komple temizleyebileceksiniz. Aşağıda yer alan adımlar doğrultusunda bu işlemi oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Hemen yönergelere geçiyoruz.

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Microsoft Edge’de Tarayıcı Geçmişi Nasıl Temizlenir?

Öncelikle tarayıcıyı açın.

Daha fazla butonuna tıklayın.

Ayarlar sekmesine tıklayın.

“Temizlenecek öğeleri seç” butonuna tıklayın.