Lenovo’nun 4K HDR Ekranlı Yeni Dizüstü Bilgisayarı: ThinkPad X1 Extreme

Bilgisayarında güçlü performans arayan kullanıcılar için yeni bir dizüstü geliştiren Lenovo, ThinkPad X1 Extreme adlı ürününde MacBook Pro’yu hedef alıyor. Dört katmanlı karbon fiber gövdesiyle şık bir görünüm sunan ve 1,7 kilogramlık ağırlığa sahip olan dizüstü bilgisayar, bünyesinde parmak izi sensörü, kızılötesi tarayıcı ve Webcam kamera bulunduruyor. Güçlü performans için Coffee Lake tabanlı sekizinci nesil Intel Core i7 işlemcisi ve 64 GB’a kadar DDR4 RAM ve 2 TB’a kadar PCIe SSD desteği ile gelen ThinkPad X1 Extreme, 15,6 inçlik boyutunda 300 nit parlaklık sunan Full HD IPS veya 400 nit parlaklık sunan 4K IPS HDR ekran seçenekleri ile geliyor.

Batarya performansı konusunda da tam dolu iken 15 saate kadar kullanım imkanı sunan ve iki adet USB-C Thunderbolt 2, iki adet USB 3.1 ve SD kart okuyucuyu bulunduran ThinkPad X1 Extreme, eylül ayından itibaren yaklaşık 1.860 dolardan satışa sunulacak.