.htaccess, Apache başta olmak üzere birçok web-server’ın desteklediği, internet sitesi üzerinde değişikliklik yapılabilmesini sağlayan ve bu parametrelere ev sahipliği yapan önemli bir dosyadır. Birçok kişi bu dosyayı pek kurcalamak istemez, çünkü problemlere yol açabilir bu durum. Örneğin, .htaccess dosyanızı kurcalarken sitenizi bozdunuz ve WordPress‘in varsayılan (default) .htaccess dosyasının nasıl olduğunu merak mı ediyorsunuz? Aşağıdaki kodları .htaccess dosyanıza eklemeniz yeterli olacaktır. İlgili dosyayı bu şekilde güncelledikten sonra siteniz çalışır duruma geri gelecektir.

AYRICA: WordPress’te “.htaccess” Dosyası ile Güvenlik Önlemleri Almak

İşte WordPress’in Varsayılan .htaccess Dosyası

# BEGIN WordPress

<IfModule mod_rewrite.c>

RewriteEngine On

RewriteBase /

RewriteRule ^index\.php$ - [L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule . /index.php [L]

</IfModule>

# END WordPress



Kaynak: WordPress Codex