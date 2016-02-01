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İşte Google’dan Google’ın Benzersiz Hikâyesi

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:24 - Tarih: 17 Eylül 2018 - Yorum: 0
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İşte Google'dan Google'ın Benzersiz HikâyesiBir garajdan çıkan ve bugün bir dünya devi olan Google – bilmeyenin olmadığı bir marka olmayı başardı. Google’ın yeri özellikle biz İnternet girişimcileri için çok ayrı olsa gerek. “Herkes için teknoloji,” felsefesini hâlâ korumayı başaran ve iki gencin bu denli devasa bir proje üretip, herkese faydalı bir şekilde sunması tam anlamı ile alkışı hak ediyor. Dilerseniz Google’ın hikâyesini (kısa da olsa) Google’dan okuyabilirsiniz. İşte Google’ın hikâyesi, Türkçe olarak hemen burada yer almaktadır.

Not: Google Belsegeli de şuradaki yazımızda yer alıyor.

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