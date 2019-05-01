Instagram hesap güvenliği için zaman zaman hesap hareketleri bölümünü kontrol etmenizde fayda var. Yani girişler ve çıkışlar bölümlerini kontrol ederek, sizden habersiz bir giriş olup olmadığını anlayabilirsiniz. Bunun için Gizlilik ve Güvenlik sekmesine tıklayın. Ardından ise Hesap Verilerini Görüntüle bağlantısına tıklayın. Hesap Hareketleri başlığı altındaki bağlantıları kullanarak, bu yönde inceleme yapabilirsiniz. İlgili bölüme ait görsel aşağıda yer almaktadır.

AYRICA: Instagram Engellediğim Hesapları Nerede Görebilirim?

Instagram Hesap Hareketleri Nasıl Görüntülenir?