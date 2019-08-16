Google'ın online not alma uygulaması Google Keep'e bir süre önce koyu mod özelliği geldiğini biliyor muydunuz? Eğer uygulamanın web sürümünü kullanıyor iseniz ve açık renk gözlerinizi rahatsız ediyor ise, kolaylıkla koyu moda geçebilirsiniz. Ayarlar butonuna tıkladıktan sonra, Koyu Mod'u etkinleştir sekmesine de tıklamanız bu yönde yeterli olacaktır. Aynı bölüm vasıtası ile tekrar koyu modu devre dışı bırakabileceğinizi de hatırlatmak istiyoruz.
Google Keep Koyu Mod Açma Nasıl Yapılır?
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:17 - Tarih: 16 Ağustos 2019 - Yorum: 6
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Keep i uzun zamandır kullanıyordum daha detaylı öğrenmek çok işime yarayacak . Çok teşekkür ediyorum bilgiler için
Merhaba,
Değerli yorumunuz için biz teşekkür ederiz.
Sonunda açtım teşekkür ederim faydalı içerik :)
Merhaba,
Yorumunuz için biz teşekkür ederiz.
YARARLI PAYLAŞIM. TEŞEKKÜRLER
Merhaba,
Yorumunuz için biz teşekkür ederiz.
İyi Günler