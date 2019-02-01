Aliexpress ve Gearbest için Gümrük Vergi Sınırı Tekrar Düşebilir

Yurt dışından online alışveriş yapıyorsanız, sizler için maalesef üzücü bir haberimiz var. 2019 yılında da online alışveriş için en çok konuşulan konuların içinde “Aliexpress vergi sınırı ne kadar?” ya da “Gearbest vergi limiti ne kadar?” soruları yer alıyor. 2016 yılında 75 Euro olan vergi limiti 30 Euro’ya düşürüldükten sonra 2018′de 22 Euro’ya düşürülmüştü. Şimdi de yeni başlatılan vergi çalışmaları neticesinde online alışverişteki vergi muafiyet limiti tekrar düşürülebilir.

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Aliexpress ve Gearbest Gümrük Vergi Sınırı Düşebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni yaptığı konuşma ile Aliexpress ve Gearbest gibi Çinli e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişler için vergi konusunda çalışmaların başlatıldığının haberini verdi. Türkiye’ye gelen postaların incelendiğini ve vergisiz şekilde geçtiğini belirten Bakan Albayrak, ülkemizdeki üreticinin vergi, dükkan kirası, SGK primi ödediğine dikkat çekerek, bunların önüne geçeceklerini belirtti.

Hali hazırda Amazon üzerinden yapılan alışveriş tutarı 22 Euro’yu aştığı taktirde otomatik olarak sepete vergi ücreti eklenirken, Aliexpress ve Gearbest üzerinde ise henüz böyle bir uygulama yer almıyor. Buradaki ürünler eğer gümrük memuru tarafından incelenir ve şansa dikkat edilirse vergi alınıyor. Aksi takdirde vergisiz geçiyor.

22 Euro’yu aşan alışverişlerde ürünün geldiği ülke AB üyesi ise %18, diğer ülkelerde ise %20 gümrük vergisi ekleniyor.

Aliexpress vergi sınırı tekrar düşebilir konusunda siz neler düşünüyorsunuz?