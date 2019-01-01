Bazı insanların yaşamları tam anlamı ile mücadele ile doludur. Alex Lewis, bir gün bir rahatsızlık geçirir ancak bunun normal olduğunu düşünür. Maalesef ki daha sonra bu hastalığın çok ender bir rahatsızlık olduğu anlaşılır. Kendisi dudakları dahil, kolları ve bacaklarını kaybetmek zorunda kalır. Sonuç olarak, çok iyi bir eşi ve çocuğu olan Lewis, hayata tutunmak için asla pes etmeyecektir. Videoyu sonuna kadar, altyazılı bir şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum. Pişman olmayacağınızı garantilerim.

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Alex Lewis’in Mücadele Dolu Benzersiz Öyküsü