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Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri Dizisinden Yeni Bir Fragman Geldi

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 21:48 - Tarih: 23 Temmuz 2022 - Yorum: 0

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Yüzüklerin Efendisi: Güç YüzükleriAmazon şirketinin Prime Video adı altında yüksek bütçeyle hazırladığı Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni ve uzun bir fragman paylaşıldı. The Lord of the Rings: The Rings of Power (Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri) dizisi, J. R. R. Tolkien’in yazmış olduğu Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serisi kitaplarında yaşanılan olayların çok öncesini, orta dünya evresini konu alacak.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri Fragman

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serisini severek izleyenler için heyecan verici bir gelişme olarak Amazon tarafından hayata geçirilecek olan The Ring of Power, fragmandan da anlaşılacağı üzere epey ses getirecek gibi görünüyor. Görseller ve efektler harika görünüyor.

Dizinin ilk sezonu ise 8 bölüm sürecek ve sezonun ismi Shadow of the Past (Geçmişin Gölgesi) olacak. Alışveriş şirketi Amazon’un, izleyicilerle buluşturacağı dizinin ilk gösterimi ise 2 Eylül’de Amazon Prime Video’da gerçekleştirilecek. Dizi, Yüzüklerin Efendisi serisinin yarattığı başarıya ulaşacak mı? hep birlikte göreceğiz.

Dizinin fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri Fragman


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