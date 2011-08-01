YouTube Music'te bir şarkıyı oynatma listesine eklemek oldukça kolay bir işlemdir. Sevdiğiniz şarkıları, oluşturduğunuz oynatma listelerine kolaylıkla ekleyebilirsiniz. Dilerseniz, adım adım bu işlemin nasıl yapılacağını hep birlikte öğrenelim.

YouTube Music'te Oynatma Listesine Şarkı Nasıl Eklenir?

Oynatma listesine eklemek istediğiniz şarkıyı bulun. Şarkının yanında bulunan üç nokta simgesine tıklayın. İlgili menüde yer alan "Oynatma listesine kaydet" seçeneğine tıklayın. Açılan penceredeki istediğiniz oynatma listenize tıklayarak, seçtiğiniz şarkıyı ekleyebilirsiniz.

Yukarıdaki adımları izleyerek, YouTube Music'te beğendiğiniz şarkıları kolayca oynatma listelerinize ekleyebilir, müzik zevkinize uygun özel listeler oluşturabilirsiniz. Bu sayede, her dinleme deneyiminiz daha verimli hâle gelecektir.