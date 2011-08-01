Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

YouTube Music'te Oynatma Listesine Şarkı Nasıl Eklenir?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 15:28 - Tarih: 12 Ağustos 2025 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


YouTube MusicYouTube Music'te bir şarkıyı oynatma listesine eklemek oldukça kolay bir işlemdir. Sevdiğiniz şarkıları, oluşturduğunuz oynatma listelerine kolaylıkla ekleyebilirsiniz. Dilerseniz, adım adım bu işlemin nasıl yapılacağını hep birlikte öğrenelim.

YouTube Music'te Oynatma Listesine Şarkı Nasıl Eklenir?

YouTube Music'te Oynatma Listesine Şarkı Nasıl Eklenir?
  1. Oynatma listesine eklemek istediğiniz şarkıyı bulun.
  2. Şarkının yanında bulunan üç nokta simgesine tıklayın.
  3. İlgili menüde yer alan "Oynatma listesine kaydet" seçeneğine tıklayın.
  4. Açılan penceredeki istediğiniz oynatma listenize tıklayarak, seçtiğiniz şarkıyı ekleyebilirsiniz.

Yukarıdaki adımları izleyerek, YouTube Music'te beğendiğiniz şarkıları kolayca oynatma listelerinize ekleyebilir, müzik zevkinize uygun özel listeler oluşturabilirsiniz. Bu sayede, her dinleme deneyiminiz daha verimli hâle gelecektir.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık