Bir oynatma listesindeki şarkıların sırasını değiştirmek, dinleme deneyimini kişiselleştirmek isteyenler için oldukça önemlidir. YouTube Music, bu işlemi kolaylıkla yapma imkânı sunmaktadır. Sıralamayı değiştirerek, favori şarkıları öne çekmek mümkün olmaktadır. Aşağıdaki adımları takip ederek, şarkıları istenilen düzende kolayca konumlandırabilirsiniz.

YouTube Music'te Oynatma Listesindeki Şarkıların Sıralaması Nasıl Değiştirilir?

YouTube Music'e giriş yapın. Sol menüde yer alan oynatma listenize tıklayın. Açılan sayfada yer alan "Sırala" butonuna tıklayarak, Manuel, En çok oylanan, Önce yeni ve Önce eski adlı seçeneklerin arasından seçim yapabilirsiniz. İlgili seçiminiz, otomatik olarak kaydedilecek ve değiştirmediğiniz sürece geçerli olmaya devam edecektir.

Sonuç olarak, YouTube Music'te oynatma listesindeki şarkıların sırasını değiştirmek oldukça kolay. Yukarıdaki adımları uygulayarak, oynatma listenizi tam da istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz.