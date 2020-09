WordPress açık kaynak bir yazılımdır. Dolayısı ile birçok hacker da bu sistemi hedef alabiliyor. Bu yüzden, WordPress Güvenlik Rehberi adlı içeriğimizde, detaylı olarak birçok güvenlik konusunu ele almıştık. Ancak bilhassa SQL Injection dediğimiz zararlı işlemlerden korunmak için, veritabanı tablo ön eki değiştirmek elzem bir hâl alıyor. Çünkü WordPress'in standart tablo ön eki, wp_ ile başladığı için, bunu herkes tahmin edebilir. Bundan ötürü, ilgili tablo ön ekini değiştirmek, sitenizin güvenlik açısından daha da sağlam olmasını sağlayacaktır. WordPress veritabanı tablo ön eki değiştirmek için, aşağıdaki adımları dikkatli bir şekilde izleyerek, uygulayabilirsiniz.

Bilgilendirme: Daha sonraki süreçlerde, tablo bazında aksiyon alırken, karışıklık olmaması adına, yeni tablo ön ekinin de wp_ ile başlamasına ve alt tire ile bitmesine özen göstermenizi tavsiye ederiz. Örnek olarak ise, wp_123abc_ şeklinde düşünebilirsiniz. Elbette daha zor olmalıdır.

WordPress Veritabanı Tablo Ön Eki Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ana dizinde yer alan wp-config.php dosyasındaki "table_prefix" bilgisini, dilediğimiz yeni veritabanı tablo ön eki ile değiştirelim. Aşağıdaki kırmızı alanı, kendinize göre güncelleyebilirsiniz.

$table_prefix = 'wp_123abc_';

2) Şimdi ise phpMyAdmin'e giriş yapıyoruz ve veritabanı tablolarımızın ön ekini değiştirelim. Bu işlemi, toplu olarak yapabiliriz. Tüm tabloları seçtikten sonra, açılır menüden, Tablo ön ekini değiştir sekmesine tıklıyoruz.

3) Daha sonra, birkaç aksiyon daha alacağız. Öncelikle, options tablosundaki satırlara, aşağıdaki sorguyu phpMyAdmin > SQL sekmesinde çalıştırarak, bakabilirsiniz. Eski tablo ön eki ile başlayan bir satır var ise, değiştiriniz.

SELECT * FROM `wp_123abc_options` WHERE `option_name` LIKE '%wp_%'

4) Son olarak ise, usermeta tablosundaki eski veritabanı tablo ön eki ile başlayan satırları düzenleyelim. Aşağıdaki sorguyu phpMyAdmin > SQL tablosunda çalıştırın ve manuel olarak düzenlemeleri tamamlayınız.

SELECT * FROM `wp_123abc_usermeta` WHERE `meta_key` LIKE '%wp_%'

SONUÇ: Yukarıdaki işlemleri doğru bir şekilde tamamladıktan sonra, sitenizi kontrol edebilirsiniz. Yönetim paneli de dahil, her şeye göz atmaya çalışın. Eğer bir problem yok ise, her şey tamamdır. Böylelikle, siteniz daha da güvenli olacaktır. Eğer bir problem yaşarsanız, işlemleri tekrar, adım adım uygulamaya özen gösterebilirsiniz. Böylelikle, WordPress veritabanı tablo ön ekini değiştirme konusunu tamamlamış oluyoruz. Kolay gelsin.