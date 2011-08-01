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WordPress için Dinamik Copyright Tarihi Yazdırma Kodu

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:55 - Tarih: 06 Şubat 2020 - Yorum: 0

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WordPress için Dinamik Copyright Tarihi Yazdırma KoduNeredeyse her sitede Copyright bilgisinin yanında içerisinde bulunduğumuz sene yazar. Bu bilgiyi, WordPress'te footer.php dosyası içerisine manuel olarak da ekleyebiliriz. Böylelikle, her sene bu bilgiyi güncellemek gerekecektir. Eğer manuel uğraşmak istemiyorsanız, WordPress'te dinamik Copyright tarihi yazdırma kodunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Aşağıdaki kodu, temanızın footer.php dosyasındaki dilediğiniz alana eklemeniz yeterli olacaktır. Kod tamamen PHP altyapısına sahip olduğu için, her sene otomatik olarak güncellenecektir.

Copyright <?php echo date('Y'); ?> Sitenizin Adı

Not: Yukarıdaki kırmızı alanı, kendi sitenize göre değiştirmeyi unutmayınız.

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