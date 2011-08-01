Wolfenstein Üçlemesinin Finali Kapıda Gibi Görünüyor

İsveç merkezli oyun stüdyosu MachineGames, Wolfenstein serisinin üçüncü oyunu için uzun süredir planlar yaptıklarını doğruladı. Stüdyo Başkanı Jerk Gustafsson, Noclip belgeselinde bu planların serinin başından itibaren bir üçleme olarak şekillendiğini vurguladı.

Gustafsson, House’un The New Order ile başlayan seri için ikinci ve üçüncü oyunların senaryo çizgisinin zaten oluşturulduğunu belirtip, “Umarım Wolfenstein maceramız daha bitmedi; anlatılmayı bekleyen bir hikâyemiz var.” diye ekledi.

MachineGames, 2024’te çıkan Indiana Jones and the Great Circle oyunu nedeniyle bir süre Wolfenstein serisinden uzak dursa da, Gustafsson’un sözleri serinin geleceği adına umut aşılıyor.

Ayrıca, Amazon MGM Studios tarafından hazırlanan ve “Nazilerle savaşın hikâyesi asla eskimez” mottosuyla yola çıkan bir Wolfenstein TV dizisi projesi de geliştirme aşamasında. Patrick Somerville, Jonah Nolan ve Lisa Joy gibi güçlü isimlerin bu projenin arkasında olduğu biliniyor.