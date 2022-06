Wolfenstein: The New Order, Epic Games'te Kısa Süreliğine Ücretsiz

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla oyunseverleri mutlu eden Epic Games, bu hafta da popüler seri Wolfenstein oyunlarından Wolfenstein: The New Order ile karşımızda. Normalde 58 TL değerindeki oyun, 9 Haziran 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games üzerinde ücretsiz. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra kütüphanenize eklerseniz, ücretsiz olarak tamamen sizin olacak. Haftaya verilecek ücretsiz oyun ise henüz açıklanmadı. Onun için de 9 Haziran'ı bekleyeceğiz.