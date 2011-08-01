Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla oyunseverleri mutlu eden Epic Games, bu hafta da popüler seri Wolfenstein oyunlarından Wolfenstein: The New Order ile karşımızda. Normalde 58 TL değerindeki oyun, 9 Haziran 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games üzerinde ücretsiz. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra kütüphanenize eklerseniz, ücretsiz olarak tamamen sizin olacak. Haftaya verilecek ücretsiz oyun ise henüz açıklanmadı. Onun için de 9 Haziran'ı bekleyeceğiz.
Wolfenstein: The New Order, Epic Games'te Kısa Süreliğine Ücretsiz
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 21:00 - Tarih: 02 Haziran 2022 - Yorum: 0
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