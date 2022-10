Will Smith Filmi Emancipation'dan Fragman Yayınlandı

Apple Original Films, Will Smith’in başrolünü paylaştığı drama-gerilim filminden kısa bir fragman paylaştı. Will Smith’in, Oscar ödül töreninde Chris Rock’a vurmasının ardından, Oscar törenlerine katılması yasaklanmıştı. Bu olaylardan sonra, kamuoyundan uzak duran ünlü oyuncu, daha sonra bir video yayınlayarak Chris Rock’tan özür dilemişti.

Açıkçası yaşanan bu gelişmelerin, Will Smith’in kariyerine nasıl yansıyacağı merak konusu olurken, Apple yapımı film Emancipation’un vizyon tarihinde ertelemeler olabileceği düşünülse de, orijinal tarihe sadık kalınarak, Apple, filmin 2 Aralık’ta sınırlı olarak, 9 Aralık’ta ise Apple TV+’de gösterime gireceğini duyurdu.

Will Smith hayranlarını sevindiren bu haberle, Emancipation, yıl bitmeden izleyicileriyle buluşmuş olacak. Filmde, Will Smith’e, Ben Foster eşlik ediyor. Bir dönem draması olan Emancipation; hayatını, özgürlüğünü kazanmak için canı pahasına kaçan bir kölenin (Peter - Will Smith) yaşadıklarına odaklanıyor. İlhamını gerçek bir hikâyeden alan filmi, Bill Collage kaleme aldı.

Emancipation’un yayınlanan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Emancipation Fragman İzle