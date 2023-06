Başrolünde Tom Hardy’nin bulunduğu Venom 3’ün vizyon tarihi belli oldu. Sony Pictures’in yapımcılığını üstlendiği solo filmi Venom’un ilk iki filminin ardından üçüncüsünün de gelip gelmeyeceği merak ediliyor idi. Sony Pictures merak edilen soruyu cevaplamış ve geçtiğimiz aylarda Venom 3’ün geleceğini duyurmuştu.

Venom 3 Ne Zaman Çıkacak?

Serinin son filmi Venom: Let There Be Carnage, ABD’de 90 milyar gişe hasılatı elde etmiş ve yayınlandığı dönemde pandemide en iyi çıkış yapan ikinci film olarak kayıtlara geçmişti.

Oyuncular hakkında ise henüz net bir bilgi yok ancak, Venom serisine yeni bir ismin dahil olacağını söyleyebiliriz. Ted Lasso’dan tanıdığımız Juno Temple seriye katılacak olan yeni isim olarak duyuruldu ve ünlü oyuncu Venom 3 ile ilgili çekimlerin çok yakında başlayacağını ve heyecanlı olduğunu belirtmiş. Venom 3 ne zaman vizyona girecek? sorusuna ise Ekim 2024 tarihi işaret ediliyor.