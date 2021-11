The Wheel of Time (Zaman Çarkı) için Yeni Fragman Geldi

Amazon, popüler platformu Amazon Prime Video için Yüzüklerin Efendisi ve The Wheel of Time olmak üzere iki iddialı dizi hazırlığında. Robert Jordan'ın aynı isimli fantastik roman serisinden uyarlanan The Wheel of Time (Zaman Çarkı) için ise yeni bir fragman paylaşıldı.

19 Kasım 2021'de Amazon Prime Video üzerinden yayınlanacak olan dizinin oyuncu kadrosunda Rosamund Pike, Kae Alexander, Naana Agyei Ampadu, Pasha Bocarie, Barney Harris, Johann Myers, David Sterne ve Marcus Rutherford gibi isimler yer alıyor. Paylaşılan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

The Wheel of Time (Zaman Çarkı) Fragman İzle