The War of the Worlds: Siberia'nın Yeni Tanıtım Fragmanı Yayınlandı

1C Game Studios, H. G. Wells'in klasik bilimkurgu romanından esinlenerek geliştirdiği The War of the Worlds: Siberia adlı yeni hikâye odaklı macera oyununu duyurdu. Bu heyecan verici duyuruyu ise oyunun etkileyici bir oyun içi fragmanıyla taçlandırdılar. Dilerseniz oyun hakkında da biraz bilgi verelim.

The War of the Worlds: Siberia, 19. yüzyılın sonlarında alternatif bir evrende geçiyor. 1896 yazında Londra, Marslı istilacılar tarafından saldırıya uğruyor. Oyuncular, Londra’daki Marslı istilasından kurtulmaya çalışan genç bir öğrenciyi kontrol ederek hikâyeye dahil oluyor. Bu zorlu yolculukta, yumruklarınızı, kılıçlarınızı ve bulabildiğiniz her türlü silahı kullanarak düşmanlara karşı koymanız gerekiyor.

Oyun, sadece aksiyonla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda çözülmesi gereken bulmacalar ve keşfedilecek detaylarla dolu. Bu unsurlar, oyuncuların oyunun dünyasını daha derinlemesine anlamalarını sağlıyor. Ayrıca, karakter gelişimine olanak tanıyan beceri ağaçları sayesinde, oyuncular kendi oyun tarzlarına uygun yetenekler seçebiliyor.

Fragman, oyunun erken bir versiyonundan alınmış görüntüler içeriyor ve nihai kaliteyi tam olarak yansıtmayabilir. Ancak, sunulan görseller oldukça etkileyici ve küçük bir geliştirme ekibi için de iddialı görünüyor. Bu nedenle, oyunun nihai sürümünün bu standartları koruyup koruyamayacağı ise merak konusu.

The War of the Worlds: Siberia Fragman

Şu an için The War of the Worlds: Siberia'nın çıkış tarihi veya hangi plâtformlarda yayınlanacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Ancak, 1C Game Studios'un bu projeyle büyük bir hedef belirlediği ve oyunculara benzersiz bir deneyim sunmayı amaçladığı da çok açık.