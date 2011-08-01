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The Umbrella Academy'nin 3. Sezon Yayın Tarihi Açıklandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 19:01 - Tarih: 14 Mart 2022 - Yorum: 0

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The Umbrella AcademyThe Umbrella Academy takipçilerinin merakla beklediği 3. sezon tarih duyurusu, bir teaser ile nihayet yapıldı. Gerard Way'in yazdığı aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan yapımın 3. sezonu da ilk iki sezon gibi 10 bölümden oluşacak. Bölüm adları ise sırasıyla Meet the Family, World’s Biggest Ball of Twine, Pocket Full of Lightning, Kugelblitz, Kindest Cut, Marigold, Auf Wiedersehen, Wedding at the End of the World, Six Bells ve Oblivion olacak. Açıklamaya göre The Umbrella Academy 3. sezon, 22 Haziran'da Netflix'te yayında olacak. 3. sezon için yayınlanan teaserı aşağıdan izleyebilirsiniz.

The Umbrella Academy 3. Sezon

The Umbrella Academy 3. Sezon Teaser İzle


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