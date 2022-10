Efsane oyunlardan olan Super Mario'nun animasyon filmi The Super Mario Bros. Movie için ilk tanıtım videosu paylaşıldı. Beklentilerin yüksek olduğu animasyonun seslendirme kadrosunda da Chris Pratt, Seth Rogen ve Jack Black gibi önemli isimler yer alıyor.

7 Nisan 2023 tarihinde vizyona girecek olan The Super Mario Bros. Movie için paylaşılan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

The official teaser trailer for The Super Mario Bros. Movie is here!

❤️ this tweet to Power-Up with exclusive updates from #SuperMarioMovie ! pic.twitter.com/MnaZAdzDrB

— The Super Mario Bros. Movie (@supermariomovie) October 6, 2022