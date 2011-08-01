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The Super Mario Bros. Animasyonundan İlk Teaser Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 23:16 - Tarih: 07 Ekim 2022 - Yorum: 0

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The Super Mario Bros. MovieEfsane oyunlardan olan Super Mario'nun animasyon filmi The Super Mario Bros. Movie için ilk tanıtım videosu paylaşıldı. Beklentilerin yüksek olduğu animasyonun seslendirme kadrosunda da Chris Pratt, Seth Rogen ve Jack Black gibi önemli isimler yer alıyor.

The Super Mario Bros. Movie Teaser

7 Nisan 2023 tarihinde vizyona girecek olan The Super Mario Bros. Movie için paylaşılan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.


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