NACON ve Daedalic Entertainment'ın yayıncılığını üstlendiği, Daedalic Entertainment tarafından geliştirilen The Lord of the Rings: Gollum oyunundan yeni bir fragman paylaşıldı. PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 1 Eylül'de çıkışını yapacak olan oyun, Switch platformu için de yılın sonunda çıkış yapacak. The Lord of the Rings: Gollum için paylaşılan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...
The Lord of the Rings Gollum Oyunundan Yeni Oynanış Fragmanı Geldi
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 15:56 - Tarih: 10 Temmuz 2022 - Yorum: 0
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