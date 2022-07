The Lord of the Rings Gollum Oyunundan Yeni Oynanış Fragmanı Geldi

NACON ve Daedalic Entertainment'ın yayıncılığını üstlendiği, Daedalic Entertainment tarafından geliştirilen The Lord of the Rings: Gollum oyunundan yeni bir fragman paylaşıldı. PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 1 Eylül'de çıkışını yapacak olan oyun, Switch platformu için de yılın sonunda çıkış yapacak. The Lord of the Rings: Gollum için paylaşılan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

The Lord of the Rings: Gollum Oyun Fragmanı