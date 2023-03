The Lord of the Rings: Gollum Oyunundan Hikâye Fragmanı Paylaşıldı

Yüzüklerin Efendisi serisi ile tanıdığımız, J.R.R. Tolkien’in yarattığı Gollum karakterini, oyun dünyasına taşıyan The Lord of the Rings: Gollum oyunundan bir hikâye fragmanı paylaşıldı. İlk olarak 2019 yılında duyurulan ve eylül 2022 yılında çıkış yapması planlanan oyun ertelenmiş idi. Daedalic Entertainment’in geliştiriciliğini, yayıncılığını ise Nacon ile birlikte yaptığı oyunun 2023 yılı içerisinde çıkış yapması bekleniyor.

Yayınlanan fragmanda Gollum’un, Yüzüklerin Efendisi serisinde başka bir kilit rol oynayan Gandalf’ın daha genç bir versiyonuna ve Lord Sauron’a karşı, yüzük için mücadele ettiğini görüyoruz.

Yüzüklerin Efendisi serilerini izleyenler bilir, Smeagol’un (Gollum) hikâyesini derinlemesine görmedik. Güç yüzüğünün onun hayatını nasıl etkilediğini ve günden güne onu yok oluşa nasıl sürüklediğini bilmiyoruz. Smeagol, kendi zihninde iki ayrı kişiyi taşıyan birisiydi ancak yüzüğe olan bağlılığı onun sonunu getirmiş idi, bu nedenle The Lord of the Rings: Gollum oyunuyla, Gollum’un dünyasına daha yakından bakma şansımız olacak.

Oyun için 2023 yılı işaret edilse de, kesin bir tarih yok. Ancak şirket geçtiğimiz ay, oyunun nisan ve eylül ayları arasında PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkabileceğini söylemiş idi.

Yayınlanan hikâye fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

The Lord of the Rings: Gollum Hikaye Fragmanı