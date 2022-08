PlayStation 5’in daha gelişmiş sürümü için çıkarılan The Last of Us Part 1 Remake oyunundan fragman paylaşıldı. Sony’in yapımcılığını, Naughty Dog’un ise geliştiriciliğini yaptığı The Last of Us Part 1 Remake oyunu, daha önce haberini yaptığımız üzere 2 Eylül 2022’de çıkış yapacak.

PS5’in orijinal haline sadık kalınarak, daha geniş grafik tasarımları, modernleştirilmiş oynanış donanımları, daha geniş erişilebilirlik ve gelişmiş yüz animasyonları ile donatılmış oyunun çıkış tarihine günler kala paylaşılan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

The Last of Us Part 1 Remake Fragman İzle